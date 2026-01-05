Agramontinos rememoran paso de la Caravana de la Libertad por Camagüey

Camagüey- Como hace 67 años, el municipio de Guáimaro volvió a ser la primera localidad de Camagüey en recibir la reedición de la Caravana de la Libertad. Este simbólico recorrido, protagonizado por jóvenes, evoca la continuidad del legado de la generación fundadora de la Revolución Cubana.

La comitiva, procedente de la provincia de Las Tunas, fue recibida con júbilo en el Parque de la Constitución, escenario que revivió la efervescencia patriótica de enero de 1959.

Durante la ceremonia de bienvenida, se destacó el significado histórico de Guáimaro, no solo como primera parada en Camagüey de la Caravana original liderada por Fidel Castro, sino también por su papel como cuna de la primera Constitución de la República de Cuba en Armas, en 1869.

Posteriormente, la caravana realizó un amplio recorrido por la provincia hasta llegar a la ciudad de Camagüey, donde, al igual que en su edición original, la jornada culminó en la emblemática Plaza de la Libertad.

El acto central fue presidido por las máximas autoridades de la provincia, encabezadas por el Primer Secretario del Partido en Camagüey, Walter Simón Noris, y el Gobernador, Jorge Enrique Sutil Sarabia.

Desde el escenario, una vez se reafirmó el compromiso del pueblo camagüeyano con el pueblo venezolano y su presidente, Nicolás Maduro. La jornada también fue enriquecida con presentaciones de artistas locales, que honraron desde el arte la historia y la soberanía nacional.

Como parte de la actividad, se entregaron carnets a nuevos militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). Además, se otorgó la Condición «Siempre Joven» a un grupo de jóvenes destacados , y se reconoció excepcionalmente a tres combatientes por su amplia trayectoria revolucionaria.

La reedición anual de la Caravana de la Libertad es una tradición histórica. El recorrido, que une geografía e historia, culmina es un recordatorio vivo de que el camino de la Revolución, simbolizado en esta caravana, sigue recorriéndose con el mismo espíritu patriótico.