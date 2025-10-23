Grupo Temporal de Trabajo en Camagüey implementa medidas ante Alerta Temprana por Tormenta Tropical Melissa

Camagüey- Tras el Aviso de Alerta Temprana emitido por la Defensa Civil, las autoridades de la provincia de Camagüey se reunieron en el Grupo Temporal de Trabajo para coordinar acciones ante la posible afectación de la Tormenta Tropical Melissa.

El encuentro tuvo como objetivo el intercambio de información y el aseguramiento de servicios básicos para mitigar riesgos.

Beatriz Martínez Pérez, directora del Centro Meteorológico de Camagüey, detalló el último parte sobre el desarrollo de Melissa, subrayando la vigilancia permanente del fenómeno por parte del colectivo.

La Defensa Civil de la provincia insistió en la necesidad de que la población se mantenga informada por medio de canales oficiales.

El encuentro estuvo presidido por Walter Simón Noris, Primer Secretario del Partido en Camagüey, y Jorge Enrique Sutil Sarabia, Gobernador de la provincia. Las máximas autoridades camagüeyanas enfatizaron la importancia de una comunicación fluida con los ciudadanos para garantizar una respuesta organizada.

Entre las acciones inmediatas aprobadas se encuentran la protección a la población; el control de recursos esenciales como acceso a agua alimentos y medicamentos; el aseguramiento de salud, comunicaciones y transporte; la revisión de micropresas, canales y embalses para prevenir desbordes; la información constante por los medios de comunicación masiva en su formato tradicional y digital; así como la limpieza de tragantes y sistemas de drenaje,y la recogida de desechos en zonas urbanas.

Las autoridades reiteraron que la protección de las vidas humanas es la máxima prioridad, y llamaron a la responsabilidad individual y colectiva. Se exhorta a la población a seguir las orientaciones de la Defensa Civil

El Grupo Temporal de Trabajo evaluará nuevas informaciones meteorológicas en las próximas horas para ajustar las medidas.