Dos motocicletas sustraídas hace apenas quince días en áreas del conocido parqueo “Taíno”, perteneciente al Consejo Popular Julio Antonio Mella, fueron devueltas este viernes a sus legítimos dueños gracias al eficaz accionar de las fuerzas del orden interior en Camagüey.

La rápida respuesta ante el hecho delictivo reafirma el compromiso de las autoridades con la protección de la tranquilidad ciudadana, incluso en circunstancias complejas.

Cuando el enfrentamiento exige rigor técnico y operativo, los combatientes del orden interior están siempre listos para actuar con profesionalidad y firmeza

Sin embargo, preservar los bienes colectivos y privados en nuestros barrios y ciudades es una responsabilidad compartida. Por ello, resulta esencial fortalecer el vínculo entre el pueblo y todos los factores de la comunidad.

Esta proyección cobra especial simbolismo en el mes del 65 aniversario de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución (#CDR), fundados por nuestro invicto #FidelPorSiempre.

En ese contexto, la necesidad de reforzar la vigilancia revolucionaria por una #CubaSegura se mantiene como una propuesta vigente y acertada para los tiempos actuales.