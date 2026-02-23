Fomentan en Camagüey práctica de sóftbol recreativo en las comunidades

Camagüey- La copa Víctor Seide está en una fase decisiva. El evento que reúne a los apasionados del deporte de la bola blanda ha cumplido casi la mitad de sus calendarios y busca definir el campeón de su presente edición.

Uno de los equipos en contienda es el de las Águilas, campeón, cinco veces consecutivas.

Luego de disputar la fase regular donde, de los 12 equipos participantes clasificaron ocho, se definieron los ganadores del cruce de cuartos de final en formato de enfrentamientos del mejor en tres partidos. Similar estructura tuvieron las semifinales y también repetirán los conjuntos que clasifiquen a la gran final, prevista para un domingo de marzo.

Se cumple de esa manera, con el objetivo de aprovechar el tiempo libre en una actividad sana. Además de trabajadores de empresas o del sector no estatal, peloteros de la primera categoría ocupan un lugar en las plantillas.

Se rigen todos por un juego organizado y luchan por ganar en todo momento con el esfuerzo colectivo. El nombre de la copa es un homenaje a un árbitro de la modalidad que marcó una época en los terrenos de la cabecera provincial hasta su fallecimiento.