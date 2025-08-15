Finalizó en Camagüey la gran competencia del atletismo escolar a nivel nacional

Camagüey- Los competidores de 15 y 16 años terminaron su competencia nacional fundamental en Camagüey, luego de la disputa de los relevos en las diferentes modalidades.

La entrega de cada uno, además de representar una medalla para las delegaciones, dio mayores posibilidades para el aspecto de la efectividad que tanto miden los evaluadores del certamen.

Santiago de Cuba completó el triplete en el 2025 sobre el campo y la pista; a las coronas en el juvenil y en el paratletismo, sumó la del escolar.

En esta última competencia los de la tierra caliente fueron seguidos por La Habana y Cienfuegos en el escalafón general como el grupo de los tres más sobresalientes.

En el cuadro de honor resaltaron la indómita Vanesa Velazco y el local Yosniel Ramos como los atletas más integrales por sexo junto a sus respectivos entrenadores.

Otro reconocimiento hizo la comisión nacional a la sede del evento por la organización y la acogida.

Aunque un poco lejano a la tradición por fechas, el evento escolar mostró las ganas de triunfar en lo personal por parte de todos los competidores que sueñan con sustentar a los equipos nacionales en el futuro inmediato.