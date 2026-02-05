Federadas camagüeyanas realizan pleno provincial de la organización

Camagüey- La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) celebró en Camagüey su Pleno Provincial, con la presencia de la secretaria general Anierka Fernández y la secretaria provincial Yudiet Castellanos. La cita reunió a dirigentes comunitarias y representantes de diversas instituciones, en un espacio que combinó el análisis de los resultados del 2025 con la definición de prioridades para el nuevo año.

El encuentro estuvo marcado por un ambiente participativo y entusiasta. Como parte de la agenda, se desarrolló una capacitación dirigida a las federadas, con el propósito de fortalecer la preparación de los secretariados municipales y garantizar que la información llegue de manera efectiva hasta cada comunidad. En este contexto se presentó un informe en video que resumió el trabajo realizado durante el año anterior, aprobado previamente en el Secretariado y en el pleno ampliado.

La jornada incluyó además un momento de reconocimiento: Susana del Carmen, mención en el concurso “Presencia de Vilma”, recibió un homenaje de manos de Yudith Labras Ferreira, directora del Centro de Estudios de la Mujer.

El debate posterior permitió identificar retos inmediatos, entre ellos la necesidad de completar las plantillas de cuadros en cada secretariado y atender problemáticas sociales como el embarazo en la adolescencia y el consumo de drogas. Los intercambios estuvieron guiados por un llamado a la reflexión ética y revolucionaria, en sintonía con los acuerdos del Comité Central del Partido.

De cara al 2026, la FMC en Camagüey trazó objetivos que apuntan al perfeccionamiento de la labor política e ideológica, el fortalecimiento de la prevención en comunidades vulnerables y el enfrentamiento a fenómenos como la corrupción y las ilegalidades. También se ratificó el compromiso de impulsar la implementación del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres y avanzar en la estrategia de atención integral a la violencia de género en el ámbito familiar.

El Pleno dejó como conclusión la voluntad de las federadas camagüeyanas de asumir un papel más activo en la vida social del territorio, con acciones concretas que refuercen la unidad y eleven la efectividad del trabajo comunitario.