Federadas agramontinas firmaron Libro de Honor de la Mujer Camagüeyana

Camagüey- La Histórica Plaza de la Revolución «Ignacio Agramonte Loynaz» abrió sus puertas para realizar en un emotivo encuentro la inclusión de nuevas firmas en el Libro de Honor de la Mujer Camagüeyana como parte de las actividades por el Aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) próximo a celebrarse el 23 de agosto.

Más de veinte féminas del territorio fueron partícipes del simbólico acto auspiciado por el Comité Municipal de la FMC en Camagüey.

Es importante señalar que ser parte del Libro de Honor es un recordatorio de cuanto han logrado estas mujeres a lo largo de la historia y de su destacado valor. Este documento representa sin dudas un tesoro por su contenido histórico.

En el encuentro se reconoció el quehacer de las Federadas y se hizo entrega del Sello 65 Aniversario a cuatro mujeres que con sacrificio y amor han dejado a través de sus resultados una huella imborrable en la sociedad.

Hoy más que nunca resonaron en el salón las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro cuando expresó: «Ni las palabras, ni los homenajes pueden reflejar la grandeza de la mujer cubana, ganada a fuerza de su ejemplo incomparable«.