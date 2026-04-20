Expedición juvenil “Con Luz Propia” constata retos y soluciones en Camagüey

Camagüey- La Empresa Eléctrica de Camagüey se convirtió en el punto de partida para el recorrido por el municipio cabecera de la Expedición “Con Luz Propia” integrada por 14 jóvenes, de ellos 13 del Ministerio de Energía y Minas y 1 miembro del Comité Nacional de la UJC.

Con el objetivo de conocer las condiciones y proyecciones del territorio para afrontar la Transición Energética en Cuba el recorrido estuvo enfocado en la 1ra Etapa del proceso que comenzó desde el 2025 en toda Cuba para lograr la tan anhelada Independencia Energética.

En el encuentro fueron visitadas diversas entidades como el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en donde se debatieron con trabajadores del sector científico soluciones innovadoras y perspectivas como la incorporación de SOLINERAS para la carga de transportes eléctricos a demás de la necesidad que tiene el centro de incorporarse al cambio energético debido a su elevado consumo.

El Hospital Pediátrico de Camagüey “Eduardo Agramonte Piña no estuvo excepto de la visita como unidad priorizada en el cambio de la matriz energética. Cabe señalar que el centro cuenta con diversos servicios de vital importancia para el tratamiento de pacientes y debido a la situación del combustible han tenido que crear estrategias para reorganizar servicios como es el caso del área de Consulta Externa, además de la entrega de Paneles Solares a trabajadores del sector de la Salud.

El recorrido culminó en el Centro de Convenciones Santa Cecilia en donde ocurrió un debate sobre los avances e innovaciones de esta esfera en Camagüey, además de contar con la presencia de entidades del sector no estatal que compartieron sus experiencias con el enfoque energético y su vinculación en el montaje de equipos de este tipo, tal es el caso de la Empresa “Soluciones Integrales Tecnológicas Camagüey, por sus siglas SITCAM.

Al debate se sumó la Empresa de Telecomunicaciones ETECSA la cual se ve afectada sistemáticamente por las condiciones energéticas que enfrenta el país y está volcada a buscar soluciones innovadoras en la Transición Energética.