Evalúa dirección política de la provincia programas de impacto social y económico del municipio Camagüey

Camagüey- Enfocado en lograr mejores resultados en los indicadores económicos y en la esfera social, el municipio de Camagüey está inmerso en un grupo de transformaciones y líneas estratégicas para alcanzar mejores resultados en los últimos cuatro meses del año en curso.

Al encuentro de trabajo asistió Walter Simón Noris, Primer Secretario del Partido en la provincia, cuadros del PCC, la dirección de la Asamblea Municipal del Poder Popular, presidentes de Consejos Populares y representantes de las organizaciones de masas.

De acuerdo con el informe presentado por Yoandry Ruiz Villalón, el municipio de Camagüey, aún en medio de la compleja situación energética que enfrenta el país, continúa trabajando para garantizar los servicios básicos que recibe la población como agua potable, la recogida de los desechos sólidos en varios espacios públicos, la distribución de los productos de la canasta familiar, la respuesta a los planteamiento de la ciudadanía y la atención a las familias vulnerables.

El Secretario del Partido en la cabecera provincial también se refirió a otras líneas prioritarias del territorio como el enfrentamiento a las indisciplinas sociales, las violaciones de precios, y el engaño al consumidor en unidades del comercio; aspectos en los que señaló insiden de manera negativa la falta de competencia de algunos funcionarios para lograr el adecuado ambiente de control y la calidad del servicio en algunas entidades.

La reunión abordó cuestiones relacionadas con la atención a las opiniones del pueblo que se reciben por vía directa en la sede del PCC, y a través del sistema de atención a la población.

Por su parte, Walter Simón Noris destacó que el municipio tiene potencialidades para transformar los problemas que afectan al pueblo, y para lograrlo destacó la necesidad de fortalecer las estructuras del Partido, conseguir mayor combatividad de la militancia y diseñar un sistema de trabajo coherente y organizado de cara al Noveno Congreso del PCC, el cual se efectuará en el mes de abril de 2026.

En la cita se le dedicó especial atención a la producción de alimentos que incluye la siembra de cultivos varios y la entrega de leche a la industria, y en este último renglón se conoció que aún con un ligero crecimiento en la producción del alimentos, el municipio cuenta con importantes reservas para realizar un mayor aporte.

De esta manera se cierra el ciclo de trabajo de la Dirección Política de la provincia, con los trece municipios camagüeyanos, encaminado a resolver los señalamientos del Comité Central del Partido y su estructura auxiliar durante las visitas efectuadas a la provincia, que centra sus prioridades en la necesidad de corregir distorsiones y reimpulsar la economía desde el control popular y el acompañamiento del Partido.