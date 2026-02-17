Estudiantes de la Universidad Médica refuerzan atención primaria de salud en Minas

Minas- La Dirección General de Salud Pública en el municipio de Minas recibió un grupo de estudiantes procedentes de la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey, de diferentes especialidades , los cuales continuarán su preparación en las áreas de Senado, Lugareño y Minas , durante esta etapa de contingencia energética.

Más de 60 estudiantes de pregrado de todas las enseñanzas, incluyendo las carreras técnicas, inician una etapa intensiva de educación en el trabajo desde las áreas de salud más cercanas a sus lugares de residencia, así lo confirmó la Doctora Nixy García Giraldo, Metodólogo docente de la Dirección General de Salud Pública en territorio mineño.

La reorganización del proceso docente no solo constituye una alternativa ante la compleja situación energética que enfrenta el país, sino que responde al principio de la Educación Superior en Cuba, la utilidad del aprendizaje en contacto directo con la población.

Por ello, se ha concebido desde la Universidad, con el protagonismo de las organizaciones juveniles, la inserción más profunda de los estudiantes, desde el enfoque de la atención primaria, con prioridad a las acciones del Programa Materno-Infantil.