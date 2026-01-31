Empresa de Bebidas y Refrescos de Camagüey enfocada hacia mejorar sus producciones

Camagüey- La Empresa de Bebidas y Refrescos de Camagüey, subordinada al Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, avanza con una misión clara: producir bebidas alcohólicas, vinos, refrescos, vinagres y otros surtidos esenciales que impactan directamente en la economía y en la vida cotidiana de la población.

Liuven Veloz González, director de la empresa, considera que “el 2025 fue un período de trabajo intenso, marcado por grandes desafíos. Cumplir las metas propuestas requirió disciplina, creatividad y un alto compromiso colectivo, en un escenario de complejidad productiva y económica. Sin embargo, iniciamos este camino respaldado por resultados sólidos del período anterior, incluyendo el reconocimiento como Colectivo Vanguardia Nacional, un logro que honra el esfuerzo de nuestros trabajadores y fortalece el sentido de pertenencia.

“Nuestra gestión se ha alineado con el programa de gobierno para el fortalecimiento de la economía, sobre el cual se definieron los objetivos estratégicos de la organización. Desde el punto de vista productivo, el enfoque ha estado en garantizar el cumplimiento de las producciones físicas, las ventas y las utilidades, asegurando indicadores económicos sostenibles”, puntualizó el directivo.

En la primera etapa del año se alcanzaron resultados favorables. Se cumplió y sobrecumplió la producción en los principales surtidos, gracias a una búsqueda constante de materias primas, el uso del autofinanciamiento y el fortalecimiento de vínculos con diferentes formas de gestión. Posteriormente, las limitaciones en el aseguramiento de insumos impactaron de manera diferenciada a algunos renglones, aunque se mantuvieron niveles estables en las bebidas alcohólicas y se lograron avances en la producción de vinagre.

Un elemento clave ha sido la gestión energética. La incorporación de grupos electrógenos, el aseguramiento de combustibles y nuevas tecnologías permitieron sostener procesos productivos continuos, incluso en condiciones de inestabilidad eléctrica. En el ámbito económico, las ventas y las utilidades mostraron un crecimiento significativo, consolidando la estabilidad financiera de la empresa. “Esto ha permitido sostener sistemas salariales estimulantes y garantizar mejores condiciones de vida para los trabajadores”, aseguró Veloz González.

Caridad Millet Martínez, Secretaria del Buró Sindical de la entidad, dice convencida que el capital humano es la mayor fortaleza de la organización. La atención al trabajador, el mantenimiento de los comedores obreros y la adaptación de los horarios laborales a las condiciones reales han sido prioridades constantes.

“Nuestros colectivos han respondido con compromiso, demostrando que cuando se cuida a las personas, los resultados llegan”, apunta la dirigente obrera.

La innovación ha sido un pilar esencial en la gestión de la Empresa de Bebidas y Refrescos Camagüey. El movimiento de ciencia y técnica, junto a la labor de jóvenes ingenieros y especialistas, ha permitido sustituir materias primas importadas y elevar la eficiencia de procesos estratégicos, fortaleciendo la soberanía productiva. De igual manera, los encadenamientos productivos con formas no estatales de gestión han marcado una diferencia significativa. Estas alianzas han facilitado el acceso a materias primas, la incorporación de nuevas tecnologías, la recuperación de capacidades productivas y la generación de mayores niveles de utilidad, siempre bajo principios de control, legalidad y eficiencia.

Proyectos de colaboración han permitido revitalizar unidades con bajos niveles de actividad, mejorar las condiciones laborales de pequeños colectivos y generar ingresos adicionales para la empresa. A esto se suman proyectos de desarrollo local que amplían la cartera de productos y diversifican las producciones. La sustitución de la matriz energética es otro de los ejes estratégicos.

La incorporación progresiva de energía solar fortalece la autonomía productiva, reduce la dependencia externa y reafirma el compromiso con un modelo de desarrollo sostenible. La captación de divisas ha sido una prioridad, apunta Liuven Veloz González, director de la empresa.

“Las ventas al sector del turismo, a cadenas comerciales y a través de plataformas digitales han permitido avanzar hacia una mayor autogestión financiera, creando condiciones para la compra directa de insumos y el crecimiento futuro.”

Mirando hacia adelante, la empresa trabaja en el fortalecimiento de sus sistemas de calidad, la certificación de procesos, el posicionamiento de marcas propias y la ampliación de su presencia en mercados externos, especialmente en surtidos líderes como el vinagre y el ron. Hoy, la Empresa de Bebidas y Refrescos Camagüey se proyecta con confianza. No solo produce bebidas, produce desarrollo, innovación y compromiso. Un camino que se construye con alianzas, conocimiento y, sobre todo, con el esfuerzo diario de sus trabajadores, preparados para enfrentar con solidez los retos inmediatos y del futuro.