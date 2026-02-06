El XXXVI Salón de la Ciudad de Camagüey, un encuentro con el arte contemporáneo (+ fotos)

Camagüey- Con el propósito de promover y estimular la reflexión en torno al arte contemporáneo, se inauguró el XXXVI Salón de la Ciudad de Camagüey, un encuentro competitivo que enriquece el panorama cultural del territorio desde las artes visuales.

El evento, que se celebra en la Galería de Arte Universal Alejo Carpentier, reúne una diversidad de propuestas creativas. En sus salas conviven obras de pintura, fotografía, escultura, instalación, video performance, videoarte y cerámica, ofreciendo un amplio panorama de la creación actual.

Más allá de la exposición central, el programa del Salón se extiende a otras instituciones culturales de la provincia con un ciclo de conferencias y talleres, fomentando así el debate y la formación.

La presente edición rinde homenaje a dos pilares de la cultura camagüeyana: los creadores Carlos Alberto Casanova y Alberto La Red, reconocidos no solo por su obra, sino también por su consagrada labor en la formación de nuevas generaciones de artistas.

Este Salón se caracteriza por la convergencia de poéticas diversas, promoviendo el quehacer del universo artístico local y facilitando la confrontación de ideas a través de una amplia variedad de técnicas y lenguajes. Su objetivo fundamental es tender un puente, facilitando el acercamiento directo y enriquecedor entre las artes visuales y el público.

En resumen: El XXXVI Salón de la Ciudad se consolida como una cita esencial para visualizar, dialogar y comprender las dinámicas del arte contemporáneo en Camagüey. ( Fotos: Rafael Estrada)