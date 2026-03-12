El periodista camagüeyano que convierte la radio en manual de estilo

Camagüey- Hacer radio es habitar el silencio para poblarlo de imágenes, ideas y emociones. Bajo esa premisa, el periodista y escritor camagüeyano Lázaro David Najarro ofrece una brújula imprescindible para quienes ejercen o aspiran a ejercer el oficio detrás del micrófono.

Se trata del libro Nuevo periodismo radiofónico, publicado por Ediciones En vivo, que se presenta como una guía teórico-práctica y metodológica concebida para acompañar el proceso de aprendizaje y profundizar en los secretos del medio. A lo largo de sus páginas, los profesionales de la radio encuentran herramientas para asumir una labor más creativa, reflexiva y a tono con los nuevos tiempos.

La obra aborda, entre otros temas, la historia de la radio en el mundo, en Cuba y en Camagüey; ofrece un acercamiento al valor de la radio comunitaria; desglosa los recursos del lenguaje sonoro y propone normas de redacción especialmente pensadas para el medio.

Lázaro David Najarro, licenciado en Periodismo, comenzó su trayectoria profesional en 1973 en Radio Santa Cruz y actualmente se desempeña en la emisora Radio Camagüey. Con 16 libros publicados, su obra transita fundamentalmente por el género testimonial, la historia local y los medios de comunicación.

En Nuevo periodismo radiofónico, el lector encuentra además reflexiones en torno a los desafíos que las nuevas tecnologías imponen al periodismo radial. Más que un texto de consulta, el volumen se convierte en una herramienta viva para la profesión, de gran utilidad tanto para la docencia como para el ejercicio cotidiano de la comunicación en la radio.