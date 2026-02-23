El Conjunto Los Agramontinos: 65 años de historia viva de la música campesina en Camagüey

Camagüey- Con más de seis décadas de trayectoria, el Conjunto Los Agramontinos se mantiene como uno de los máximos exponentes de la música campesina en la provincia de Camagüey. La agrupación celebra este año su 65 aniversario, consolidándose como un verdadero tesoro viviente de la cultura tradicional cubana.

Fundado bajo la dirección de Justo Arturo Fontes, quien además es autor de gran parte de su repertorio, el colectivo ha sabido mantener viva la esencia del sonido original del campo cubano, enriqueciéndolo con arreglos contemporáneos que le aportan frescura sin desvirtuar su autenticidad.

En cada presentación, Los Agramontinos logran transportar al público a la Cuba más genuina. Sus interpretaciones son fiel reflejo de lo que late en el surco: la tierra, el guajiro, el amor y la tradición. Con un profundo respeto por las raíces y una ejecución impregnada de auténtica cubanía, la agrupación se ha ganado un sitial de honor en el gusto popular.

Los Agramontinos no solo preservan un legado, sino que demuestran con cada actuación la vigencia y renovación de la música tradicional campesina. Su larga y fecunda trayectoria corrobora la vitalidad de un género que sigue latiendo con fuerza en el corazón de Camagüey.