El arte siembra conciencia ecológica en la Gala del Concurso Nacional Conciencia@Verde

Camagüey- La reciente Gala de Premiación del Concurso Nacional Infantil, Juvenil y Familiar de Artes Visuales y Literatura Conciencia@Verde demostró, una vez más, que el arte es una herramienta poderosa para fortalecer una cultura ambientalista y alimentaria sostenible. A través de la pintura, la narrativa y la poesía, los participantes reflejaron su compromiso con la protección del entorno, el consumo de vegetales, hortalizas, frutas y condimentos frescos, así como el despertar de vocaciones hacia la producción orgánica y agroecológica.

Auspiciado desde hace dos décadas por la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF), el certamen reconoció a niños, adolescentes y jóvenes en diversas categorías, según grupo etario y manifestación artística. En sus veinte años de historia —de 2006 a la fecha—, el concurso ha recibido un total de 11 842 obras procedentes de distintas regiones del país, cifra que evidencia la amplitud de su convocatoria y el interés sostenido de las nuevas generaciones por vincular la creación artística con la conciencia ecológica y alimentaria.

La edición nacional más reciente contó con la participación de 235 obras, provenientes de la mayoría de las provincias cubanas, y mantuvo como premisas la inclusión, la equidad y el reconocimiento a la diversidad de capacidades y talentos.