Presidente de Cuba visitó termoeléctrica de provincia Camagüey

Camagüey.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, visitó hoy la central termoeléctrica 10 de Octubre de la central provincia Camagüey como parte de los recorridos que realiza para evaluar el programa de recuperación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

La central térmica dispone actualmente de dos unidades: la cinco que tributa 60 megawatts al SEN, y la seis que aporta 95, ambas trabajan con crudo nacional.

Según informó la Presidencia de la República, la termoeléctrica tiene limitada su capacidad de generación que es de 220 megawatts.

El director de la central 10 de Octubre, el ingeniero Luis Maceira, explicó al jefe de Estado que el bloque cinco debe entrar en mantenimiento parcial ampliado, lo que permitirá recuperar sus capacidades de generación.

En un diálogo con los trabajadores, el mandatario reconoció que “aquí las personas están trabajando duro y existe una actitud tremenda”.

La Presidencia destacó que la imposibilidad de adquirir piezas de repuesto, debido al bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba, ha puesto a prueba la inteligencia y la capacidad innovadora de los 650 trabajadores que integran la plantilla de la planta, conocida popularmente como la termoeléctrica de Nuevitas.

Texto y Foto: Prensa Latina