14 de septiembre de 2025
Televisión Camagüey, Cuba

Canal provincial comunitario de Televisión en Camagüey, Cuba

Duelo en el diamante: Alazanes vs. Toros, en vivo desde TV Camagüey

TV Camaguey01 minutos
Transmisión en vivo

Camagüey.- Desde el emblemático estadio Cándido González, transmitimos en tiempo real cada jugada del enfrentamiento entre los Alazanes de Granma y los Toros de Camagüey. Siga la emoción del béisbol cubano directamente en nuestro sitio web y manténgase conectado a través de nuestro perfil en Facebook.

