Docentes mineños beneficiados con comercialización de kits solares

Minas- En Camagüey el sector de educación favorece el acceso a energías renovables con la entrega de sistemas fotovoltaicos a docentes y directivos en los trece municipios agramontinos, iniciativa que constituye un reconocimiento a su labor social .

Estimular a maestros y profesores es una premisa fundamental en tiempos donde su esfuerzo y dedicación se ponen a prueba cada día en las diferentes instituciones educativas del territorio.

La Dirección General de Educación en el municipio de Minas, estimuló por sus resultados integrales como formadores de la nueva generación a once trabajadores con la entrega del kit solares en dos modalidades de potencia: de mil 200 y 800 watts cada conjunto que incluye un panel solar y una batería de acumulación, lo cual permite general y almacenar energía para el consumo.

La sede de COPEXTEl en esa demarcación es la encargada de la instalación de los sistemas; los beneficiarios pueden adquirir los equipos mediante el pago digital o a través de créditos bancarios, lo cual facilita el alcance del programa.