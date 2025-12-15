Docente de universidad camagüeyana gana Premio Nacional de Enseñanza de la Biología

Camagüey- Por segundo año consecutivo un profesor de la Universidad de Camagüey (UC) Ignacio Agramonte Loynaz, específicamente de la Facultad de Ciencias Aplicadas, obtiene el Premio Nacional de Enseñanza de la Biología. El resultado lo mereció el Dr. C Isidro Eduardo Méndez Santos, quien posee más de cuatro décadas entregadas a la enseñanza y la investigación de esa Ciencia.

En los 46 años de Méndez Santos como docente en universidades de Cuba, Venezuela y República Dominicana, este profesional acumula una destacada participación en más de 200 eventos científicos, ha formado como tutor a 13 Doctores en Ciencias, de Cuba, Angola y Ecuador; así como publicado varios libros con editoriales nacionales, alemanas y españolas y más de 150 artículos científicos en revistas especializadas.

Este Premio Nacional, se suma a una amplia vitrina de reconocimientos que incluye también Premio Provincial de Medio Ambiente, Premio “Julián Acuña Galé”, otorgado por la Sociedad Cubana de Botánica. Premio de la Academia de Ciencias de Cuba. Distinción Especial del Ministro de Educación Superior por el Trabajo de Postgrado.

Isidro Eduardo Méndez Santos es graduado de Doctor en Ciencias Bilógicas, preside el Comité Académico de la Maestría en Educación Ambiental, evaluada de Excelencia por la Junta de Acreditación Nacional y cursó estudios de postdoctorado en el Jardín Botánico de Berlín-Dahlem, Alemania, beca ganada por la Fundación Alejandro de Humboldt.

Algunos de sus principales estudios científicos han estado ligado a la taxonomía vegetal, pero también encaminados a temáticas como fitogeográficas e históricas de las ciencias biológicas. Igualmente registra resultados investigativos en didáctica de la biología, educación ambiental y biofilosofía, además de colaborar como autor de la monografía en la serie “Flora de la República de Cuba”.

Desde 2008 dirige el Comité Editorial de la Revista Científica “Monteverdia”; mientras que en el ámbito internacional, resalta su trabajo en proyectos de investigativos desarrollados por instituciones extranjeras, como el Jardín Botánico de Berlín Dahlem, el Jardín Botánico de New York y la Universidad de Puerto Rico. (Alexei Nápoles González/ Colaborador)