«Feliz reinicio de curso escolar para todos», dijo en la mañana de este lunes el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a los estudiantes y maestros que tomaron parte en el acto de comienzo de una nueva etapa en la cual ya son más de 1,7 millones los niños y adolescentes que se incorporan a las aulas, en el universo de la educación general.

En la Ciudad Escolar Libertad, desde la escuela primaria Pedro Domingo Murillo, el acto que estuvo acompañado de poesía, de reconocimiento a maestros y a centros que enfrentaron estos duros tiempos de la COVID-19, también contó con la presencia del Miembro del Buró Político y Primer Ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz; del viceprimer ministro, Jorge Luis Perdomo Di-Lella; del primer secretario del Comité Provincial del Partido en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar; de la titular de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella; y de otras autoridades del Partido y el Gobierno.

La jornada contó además con un invitado especial: el eurodiputado español Manuel Pineda Marín, quien realiza una visita a la Mayor de las Antillas. Durante el acto oficial Rosalía González de Armas, estudiante de sexto grado, hizo uso de la palabra para recordar al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz —«el pionero mayor», dijo—, y para afirmar, entre otras ideas, que «nadie ni nada detendrán nuestra Revolución».

A cargo de Yoania Falcón Suárez, directora provincial de Educación en La Habana, estuvieron las palabras principales de la actividad. En su voz quedó explícita la trascendencia que tiene para Cuba el reinicio del curso escolar, así como el compromiso de maestros y estudiantes en dar continuidad al proceso docente-educativo.

En un aparte con la prensa, Ena Elsa Velázquez Cobiella expresó: «Nosotros ya cumplimos con las tres etapas que diseñamos desde el mes de agosto. De conjunto con Salud Pública los estudiantes se han ido vacunando por grupos y se va reanudando el curso. Con la incorporación de los alumnos de preescolar a quinto grado, los más de 1,7 millones de estudiantes de educación general ya están en las aulas».

La titular hizo énfasis en que los educandos están vacunados, «y además con el rigor en el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, que es muy importante: las dos cosas tienen que ir juntas».

«Naturalmente estamos felices los maestros», dijo la titular, quien destacó que «durante toda esta etapa (ellos) siguieron preparándose, no solo en el contenido de las asignaturas, en lo curricular, sino también para poder diagnosticar a los estudiantes, para atender las diferencias individuales, las situaciones en el orden psicológico, emocional; por lo tanto el diagnóstico es el punto de partida para poder dar una mejor atención a nuestros niños, adolescentes y jóvenes».

«No detuvimos el curso escolar —afirmó la ministra—: de enero a julio desarrollamos actividades televisivas, que no es lo mismo, pero no podemos decir que los alumnos no se apropiaron de conocimientos, de habilidades; (…)los maestros siguieron en contacto con sus estudiantes, con la familia, y ahora empezamos otra etapa presencial, donde también retomaremos todo lo que se hizo en las actividades docentes televisivas, y debemos terminar el curso 2020-2021 en el mes de febrero, excepto las provincias de Cienfuegos y Las Tunas que desde noviembre empezaron el curso 2021-2022».