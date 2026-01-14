Destaca labor del Laboratorio de Innovación ciudadana Colab como entidad de ciencia

Camagüey- El Proyecto de Desarrollo Local Colab, principal emprendimiento de la Unión de Informáticos de Cuba en Camagüey, impulsa la articulación de los diferentes actores económicos para contribuir al avance territorial desde la transformación digital. Por los resultados en la actividad de la innovación tecnológica y la transformación digital, ese PDL recibió el reconocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, a propósito del Día de la Ciencia Cubana

En la provincia son palpables los resultados del Proyecto de Desarrollo Local Colab. Y es que varias entidades de la provincia encaminan hoy su transformación digital gracias a la experiencia y modo de hacer de ese Laboratorio de Innovación Ciudadana. Su compromiso es con el desarrollo del conocimiento, la innovación y la aplicación de la ciencia al progreso económico y social del territorio.

Colab-Camagüey promueve la co-creación de soluciones a problemáticas locales, a partir de la articulación de investigadores, estudiantes, emprendedores, empresas, instituciones y decisores. Su labor se enfoca en poner la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo local, favoreciendo procesos de transformación digital y modernización de la gestión territorial.

Desde su aprobación como Proyecto de Desarrollo Local, Colab Camagüey ha trabajado en la consolidación de un ecosistema de innovación que integra saberes científicos, capacidades tecnológicas y participación social. En este espacio se diseñan y desarrollan plataformas digitales, herramientas tecnológicas y proyectos innovadores que responden a necesidades concretas del territorio camagüeyano.

Una de las prácticas desarrolladas han sido los maratones de programación o Hackathon, los que, a partir de un reto o desafío de innovación, cocrean ideas innovadoras, aportando soluciones digitales inclusivas, que promueven experiencias inmersivas como el caso de los museos. Otras entidades potencian su marcha hacia la informatización, y con ese impulso inician la transformación digital. A ellos, el Laboratorio de Innovación Ciudadana Colab les ha habilitado el proceso de innovación con metodologías validadas para el desarrollo de prototipos de soluciones digitales, que harán más eficientes sus procesos, producciones y servicios.

La experiencia de Colab-Camagüey adquiere especial relevancia, al evidenciar cómo la investigación aplicada y la innovación abierta pueden generar impactos reales en sectores estratégicos. La entidad impulsa el uso del conocimiento científico para mejorar procesos productivos, fortalecer emprendimientos y elevar la eficiencia de servicios e instituciones.

Otro de los aportes esenciales de Colab-Camagüey es su función como espacio de formación e intercambio. A través de talleres, encuentros y procesos colaborativos, se fomenta una cultura científica orientada a la búsqueda de soluciones, al aprendizaje colectivo y al desarrollo de capacidades locales, con énfasis en la participación de jóvenes y profesionales del territorio.

En estrecha articulación con instituciones académicas y científicas, la entidad contribuye a la transferencia de conocimientos y a la aplicación práctica de resultados de la ciencia, fortaleciendo los vínculos entre la academia, el sector productivo y la gestión pública.

En el contexto de la Jornada de la Ciencia, Colab-Camagüey se consolida como un ejemplo de cómo la innovación, la investigación y el trabajo colaborativo pueden convertirse en motores del desarrollo territorial. Con una visión de futuro basada en la sostenibilidad y el impacto social, la entidad ratifica su papel como actor clave del ecosistema científico de la provincia, poniendo la ciencia y la tecnología al servicio de Camagüey.