Desarrollan primera Graduación del Curso de Especialización en Auditoría Interna de Contabilidad en Camagüey

Camagüey- La Histórica Plaza de la Revolución Ignacio Agramonte Loynaz fue el escenario de la primera graduación del Curso de Especialización en Auditoría Interna de Contabilidad, un programa formativo clave para fortalecer las capacidades profesionales en el ámbito económico.

Un total de 25 estudiantes de ocho municipios de la provincia completaron con éxito este curso, desarrollado en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Máximo Gómez Báez. La iniciativa contó con el respaldo de la Dirección de la Enseñanza Técnica Profesional, la Unidad Central de Auditoría Interna del Gobierno y el área de capacitación de la Contraloría Provincial.

Nereisy Gutiérrez Labrada, coordinadora de programas sociales del Gobierno en el territorio, destacó la importancia de la labor de los auditores en un momento en que el país impulsa el perfeccionamiento económico. Durante el acto, se reconoció el esfuerzo y dedicación de los graduados, y se les motivó a seguir contribuyendo con su formación en el campo laboral.

Este curso marca un hito en la profesionalización de la auditoría interna en Camagüey, fortaleciendo las herramientas para una gestión económica más eficiente y transparente.