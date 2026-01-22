Convocan al Concurso Provincial de Periodismo Carlos Bastidas

Camagüey.- La convocatoria del Concurso Provincial de Periodismo Carlos Bastidas, que cada año se entrega en el mes de marzo, durante la Jornada de la Prensa, según el reglamento establecido, mantiene cinco categorías: prensa escrita, radio, televisión, hipermedia y periodismo gráfico.

Pueden concursar, en igual condición, los estudiantes de Periodismo con trabajos publicados en medios de comunicación de la provincia.

El plazo de admisión de los trabajos, vence el viernes 27 de febrero de 2026. El trabajo del Jurado, respaldado monetariamente por la Resolución No. 27/24, será del martes 3 al martes 10 de marzo de 2026.

El Jurado se integra por cinco compañeros de reconocido prestigio profesional, procedentes de los medios, en cada categoría. La selección se realizará una vez cerrada la convocatoria, para evitar tener que sustituir a un compañero, si presenta trabajos en concurso, o tiene algún familiar en competencia. Por tanto, el lunes 2 de marzo de 2026 se conformarán los Jurados.

La muestra, de solo cinco trabajos, por concursante en cada categoría, debe entregarse en la UPEC, con TODOS los datos personales del autor:

–nombre y apellidos

–carné de identidad

–carné de la UPEC

–título del trabajo

–fecha de publicación (en todos los casos de enero a diciembre de 2025)

–en Radio y TV, la grabación, en memoria USB, se podrá copiar en la sede de la UPEC, o enviar por correo electrónico, si el tamaño lo permite a: presidencia@camaguey.upec.cu.

–en prensa escrita, un ejemplar del órgano que lo publicó o PDF.

–en periodismo hipermedia, la copia de la publicación, en memoria para descargar en PC, o el link del sitio donde está alojado.

— en periodismo gráfico, fotógrafos y camarógrafos, igualmente, el link donde está publicado, ejemplar del periódico o video TV.

De manera excepcional este año el certamen incluye un premio especial. En igualdad de condiciones y por un premio único podrán participar todos los miembros de la Upec con un material que refleje la vida y obra del Comandante en Jefe y su legado en Camagüey. El material periodístico debe haber sido publicado durante el 2025 y será un homenaje a Fidel Castro en el año de su Centenario.

Se debe acotar que cada expediente para que sea admitido debe contener cada uno de los aspectos señalados y velar por el cumplimiento de la fecha de publicación y la cantidad de materiales por categoría. De lo contrario está sujeto a la eliminación de la muestra en competencia.

La decisión del Jurado y entrega de los Premios, será en fecha por decidir del mes de marzo de 2026.

Ejecutivo Provincial UPEC Camagüey