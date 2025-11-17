Comienza en Cuba IX Encuentro Internacional de Agroecología

La Habana.- El IX Encuentro Internacional de Agroecología, Soberanía Alimentaria, Educación Nutricional y Cooperativismo comenzó hoy en el Centro Integral de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), con participación de representantes de 15 países.

Según los organizadores, delegados de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras, Indonesia, Irlanda, México, Países Bajos, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Sri Lanka y Uruguay debatirán acerca de esos temas durante esta semana.

En el Centro, ubicado en el municipio Güira de Melena, de la occidental provincia de Artemisa, se desarrollarán cinco de las seis jornadas del evento, que comprende recorridos por fincas y cooperativas agropecuarias güireñas y de la provincia de Mayabeque.

Incluye, además, las sesiones de las comisiones Agroecología y Agricultura; Agrobiodiversidad y semillas; Género y procesos de formación; Agroecología, Seguridad y soberanía alimentaria, y Reforma Agraria y Cooperativismo.

Destacan en el programa, también, la conferencia Reforma Agraria y el Cooperativismo en Cuba y el panel La agroecología, retos y desafíos para la juventud.

La clausura será el próximo sábado, en el Palacio de Convenciones, de La Habana, antes de la grabación del programa de televisión Palmas y Cañas, con la concurrencia de todos los asistentes al IX Encuentro Internacional de Agroecología, Soberanía Alimentaria, Educación Nutricional y Cooperativismo.