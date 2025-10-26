Chequea Consejo de Defensa Provincial medidas en Santa Cruz del Sur ante cercanía de huracán Melissa

Santa Cruz del Sur- Tras la activación del Consejo de Defensa Provincial, las máximas autoridades de la provincia realizaron un recorrido por empresas del municipio de Santa Cruz del Sur, uno de los territorios históricamente más afectados por eventos meteorológicos.

La comisión visitó la presa Najasa Dos, que actualmente está liberando aproximadamente 50 metros cúbicos por segundo y se mantiene bajo estricto monitoreo, de acuerdo con los protocolos establecidos. La presa almacena 67 millones de metros cúbicos de agua, lo que representa el 78% de su capacidad total, estimada en alrededor de 97 millones de metros cúbicos.

El vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial y Jefe de la Defensa Civil, Jorge Enrique Sutil Sarabia, hizo un llamado a la disciplina de la población con respecto a la presencia en la zona.

El recorrido también incluyó una visita a la Unidad Empresarial de Base Cultisur, donde se desarrolla un proyecto de colaboración con el gobierno de Vietnam. Allí, autoridades, técnicos, camaronicultores y miembros del proyecto evaluaron los planes de reducción de desastres para prevenir la posible contaminación del agua y la pérdida de la producción de camarones.

La protección de las personas y los recursos materiales es una prioridad. La evacuación de residentes en zonas bajas, especialmente en la franja costera, constituye una de las acciones principales en este municipio.

Se cuenta con capacidad para albergar a aproximadamente 5 mil habitantes en centros de evacuación, y está prevista la evacuación total de la comunidad de Cándido González, así como de otras áreas vulnerables.

Por otro lado, las embarcaciones de la Empresa Pesquera de Santa Cruz del Sur ya se encuentran en zona segura desde el mediodía de este sábado. De manera paralela, se acelera la distribución de arroz y otros productos de la canasta básica para la población.

Las autoridades enfatizaron que la comunicación es fundamental en situaciones como esta.