Celebran Peñas Deportivas actividades en saludo al aniversario de la creación del Inder

Camagüey- Los apasionados del deporte en la fábrica de ron de Camagüey tienen una manera de unirse con la creación de la Peña Deportiva Orlando Terry, un homenaje a un desaparecido laborante que mezclaba sus funciones dentro de la entidad con las de practicar la actividad física sana.

Varios de los integrantes están vinculados a los juegos de la bola blanda durante los fines de semana, y para consolidar su nuevo proyecto retaron a miembros de la “Miguel Cuevas”, donde sobresalen algunas figuras del béisbol en épocas pasadas.

A partir de ahora, tanto trabajadores como jubilados, expresarán cómo desde una industria local también el deporte es una pasión.

En un terreno cercano los amantes del más universal rindieron un homenaje a René Bonora, impulsados por la peña deportiva que lleva su nombre y la cual pretende en los próximos tiempos fomentar la práctica del balompié en niños, adolescentes y jóvenes, de manera organizada —algo parecido a lo que hace el proyecto Fútbol en los Barrios y a lo que fue Camaquito—, como muestras de apoyo a un deporte que en la provincia además de pasión, esconde tradiciones por el pasado de equipos como Granjeros y el que lleva el nombre del territorio.



El movimiento de Peñas Deportivas, con un grupo de actividades como estas, rinde homenaje al 65° aniversario de la creación del Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación.

Mantiene vigente, además, el objetivo de apoyar al desarrollo de los deportistas desde la base y también aglutinar a las figuras que en otros años brillaron, y que luego de su retiro no pretenden quedar en el olvido.