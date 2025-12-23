Celebran Fiscalía y Tribunales Populares aniversarios de fundación

Camagüey- En el aniversario 184 del natalicio del Mayor General Ignacio Agramonte y del 52 de la Fiscalía y los Tribunales Populares, los trabajadores de esos órganos del Estado ratificaron continuar cumpliendo con su misión de velar por la imparticion de justicia en nombre del pueblo.

En la celebración entregaron el Sello por los 10, 15, 20 y 30 años de servicio en la Fiscalía a un grupo de profesionales de esa institución revolucionaria.

Por su parte, el Tribunal Supremo Popular reconoció a los trabajadores con el Mérito judicial. En Camagüey a varias féminas se les premió a la ética, la transparencia y sensibilidad ante los conflictos solucionados.

También se reconoció a quienes en los Tribunales de cada municipio camagüeyano resultaron destacados este año.

El Partido Comunista de Cuba y el Gobierno Provincial reconocieron la labor del Tribunal Supremo y la Fiscalía General, que tienen garantizada por la Constitución la iniciativa legislativa respecto a la administración de justicia y en materia de su competencia.