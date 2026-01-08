Celebra Casita Infantil “60 Aniversario de la Aduana Socialista” su segundo aniversario de creada

Camagüey- Dos años marcan ya la historia de la Casita Infantil “60 Aniversario de la Aduana Socialista”, un centro que abrió sus puertas para ofrecer un hogar educativo con amor a los hijos del sector aduanero y a los infantes de la comunidad.

Para conmemorar su segundo aniversario, el centro desarrolló un acto especial que destacó la importancia de fomentar valores desde las primeras edades, asegurando así un crecimiento cognitivo y motor en un entorno seguro.

A diario, los niños reciben una atención personalizada gracias a un personal calificado, que adapta los contenidos educativos a las diferentes etapas de desarrollo.

El encuentro estuvo impregnado del cariño y la alegría de los más pequeños, quienes compartieron la jornada con alumnos egresados. Estos, en un gesto cargado de nostalgia, regresaron a los brazos de las educadoras que un día los cuidaron con tanto amor.