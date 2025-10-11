Camagüey: laboran para retomar tráfico ferroviario tras accidente

Camagüey.- Fuerzas conjuntas del sector ferroviario y otras empresas del territorio, como la Fábrica de Cemento 26 de Julio, laboran en las acciones de recuperación en el kilómetro 31.300, en la localidad cabecera del municipio de Minas, para restablecer el tráfico por ese tramo tras el accidente de la noche de este jueves que involucró al tren Camagüey-Nuevitas y a un camión cisterna de Cupet.

En los trabajos apoyan una grúa de 160 toneladas, además de dos locomotoras con su tren de auxilio dispuestas para esas maniobras, a fin de encarrilar la máquina que quedó semi volcada al chocar con el citado transporte de combustible, luego de que el chofer de este último violara la señal de pare en el crucero existente en el punto donde ocurrió el suceso.

Adalberto Giral Rodríguez, director general de la Empresa de Ferrocarriles Centro-Este, informó a la Agencia Cubana de Noticias que no se reportan daños en la infraestructura de la vía, y ya lograron sacar la conductora que colapsó, quedando parte de ella debajo de la locomotora del tren de viajeros.

La conductora, dijo, se encarriló y la movieron hacia el cercano apartadero de Magantilla, puntualizó Giral Rodríguez.

En el lugar del incidente continúan las faenas hasta retomar el tráfico, aseguró; a las 4:30 am de hoy sábado incorporaron a los carriles la máquina semi volcada, lo cual permitirá que esta pueda trasladarse y liberar la vía.

Asimismo, deben quitar la cisterna de Cupet, que permanecía encima de la línea al cierre de esta información.

Participan también en las labores de restablecimiento la Unidad Empresarial de Base Vías y Puentes Camagüey, Ferroazucar, Cupet, la Empresa de Construcción y Montaje número dos, tres rastras de Emcarga y obreros de la Empresa Central de Equipos, conocida como Cubiza.

Los pasajeros que iban en el tren extra 585 fueron evacuados en dos guaguas y trasladados hacia sus lugares de destino, Minas y Nuevitas, respectivamente, precisó el directivo.

Luego del lamentable suceso de este jueves, en el crucero situado en el kilómetro 31.300, en la carretera hacia Nuevitas, en Minas, tres personas resultaron lesionadas, el auxiliar de maquinista del tren, el chofer del camión cisterna y su acompañante, quienes fueron atendidos de inmediato en el Hospital Provincial Manuel Ascunce, de Camagüey, y ya recibieron el alta médica.

Por: Jorge Luis Moreira Massagué / ACN. Foto: ACN