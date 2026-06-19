Camagüey implementa estrategia de distribución de carbón con precio regulado y prioridad social

Camagüey- La escasez de gas licuado y combustibles ha colocado al carbón en el centro de las preocupaciones cotidianas de los camagüeyanos, que ven en este recurso una alternativa cada vez más indispensable para cocinar los alimentos. En respuesta a esta situación y al descontrol de precios en el mercado informal, el gobierno local anunció un plan de distribución que comenzará a ejecutarse a partir de este sábado 20 de junio.

El intendente del municipio Camagüey, Lázaro Echeverría Rodríguez, compareció ante la prensa para detallar los alcances de la medida, que fija el kilogramo de carbón en 70 pesos y el saco de 20 kilogramos —el formato de mayor uso en la ciudad— en 1,400 pesos. La decisión busca contrarrestar la especulación desatada en las últimas semanas, cuando el mismo saco llegó a venderse entre 3,500 y 4,000 pesos, y hasta más, cifras calificadas por las autoridades como abusivas.

«Los precios especulativos es lo que nosotros no debemos de permitir», sentenció el funcionario, quien atribuyó el ajuste también al encarecimiento de los costos de producción, en particular el combustible necesario para cortar y transportar el carbón.

Ante los altos precios, Echeverría Rodríguez adelantó que no se optará por el decomiso como vía principal, sino por la venta forzosa. «Vamos a regular la venta y, si es necesario, aplicaremos la venta forzosa a quienes no respeten el precio establecido», advirtió, al tiempo que insistió en que el objetivo fundamental es resguardar la economía de los sectores más vulnerables.

En sus declaraciones, el intendente también abordó los rumores que circulan entre la población. Negó rotundamente que se haya ordenado decomisar carbón a particulares o que se haya cerrado el acceso del producto al municipio. Todo aquel que produzca o comercialice carbón podrá seguir haciéndolo, siempre que lo haga con orden y respetando el precio justo.

«No hemos retirado ni decomisado ningún saco de carbón a las personas que hoy están comercializando en nuestra ciudad. Todo el que produce y comercializa puede seguir, pero con un precio justo», afirmó.

Asimismo, desestimó uno de los pretextos utilizados en el mercado informal para justificar el alza: el corte de marabú no requiere guía forestal.

El esquema de comercialización se articulará a través de las Zonas de Defensa del municipio. La distribución llegará directamente a los barrios mediante camiones, carretones o triciclos eléctricos. Cada zona, con su presidente y sus subgrupos, organizará la venta directa del productor al consumidor, sin intermediarios.

«El productor no va a vender el carbón a un tercero para que ese le ponga un por ciento. La idea es llevar el carbón allí donde más se necesita», subrayó Echeverría Rodríguez.

La prioridad en la entrega recaerá en los sectores más necesitados. Los ocho perfiles vulnerables definidos por la Dirección de Trabajo —que incluyen a enfermos, ancianos y personas sin recursos económicos— serán los primeros en recibir el producto. El control del proceso estará a cargo de los delegados, presidentes de zona y la propia comunidad, con el fin de evitar filtraciones o acaparamiento.

El gobierno insiste en que la venta se realice por lata y no por saco, con el propósito de que el carbón alcance a un mayor número de personas.

Desde este viernes comenzará la entrada de carbón a la cabecera provincial. El plan inicial prevé 1,700 sacos, de los cuales 1,200 provendrán de los restantes municipios de la provincia —100 sacos de cada uno— y 500 de la propia producción local.

El municipio cuenta con 43 entidades de base, de las cuales solo dos no pueden producir carbón por carecer de marabú en su patrimonio. Las restantes 33 cooperativas y 10 unidades empresariales de base ya están incorporadas a la producción, utilizando marabú, mango y guacima como materia prima. No obstante, el intendente reconoció que el volumen producido es insuficiente para cubrir la demanda de la población.

Buena parte de esa producción ha tenido que destinarse al consumo social. Echeverría Rodríguez mencionó que 24 Sistemas de Atención a la Familia, 23 círculos infantiles, seminternados y tres casas de niños sin amparo parental reciben carbón del gobierno para poder cocinar los alimentos, ante la falta de gas licuado.