Camagüey avanzó en inversiones con nuevos parques fotovoltaicos

Camagüey- La Empresa Eléctrica en la provincia de Camagüey continuó durante el 2025 las inversiones en dos nuevos parques fotovoltaicos de 21.8 megavatios (MW), que se sumarán a otro, de igual capacidad, inaugurado en mayo último en el sureño municipio de Vertientes, como parte de las acciones en el país para un mayor aprovechamiento de ese tipo de energía renovable.

El sector en el territorio agiliza hoy las faenas en el enclave La Cívica, situado al norte de esta ciudad, el cual prevén sincronizar este mes de enero, e incorporar otros 21.8 MW al sistema nacional, según el comportamiento de la radiación en el horario pico del mediodía, que ocurre entre las 11:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.

Al explicarlo a la Agencia Cubana de Noticias Rolando González Rodríguez, director de inversiones de la citada entidad, dijo que actualmente concentran las tareas en la instalación del cableado de mediana y baja tensión, que permite la conexión de los paneles con los inversores.

Se avanzó en los distintos objetos durante diciembre pasado, comentó el directivo, trabajos dentro de los cuales ha estado asimismo el montaje e instalación de las mesas que sostienen los paneles y la ejecución de las zanjas para el tiro de los distintos conductores, tras los efectos de las lluvias en esa área muy húmeda.

El parque fotovoltaico La Cívica, ya posee listas las bases de los contenedores primario, secundario y el del inversor.

En las faenas participan, fundamentalmente, brigadas de las Empresas de Construcción y Montaje 1 y 2, de Camagüey, la de Cayo Cruz, y otro grupo de entidades especializadas, entre ellas COPEXTEL, la Empresa de Tecnología de la Información y Automática (ATI), la de Automatización Integral (CEDAI), y la Geominera.

La construcción del tercer parque solar de 21.8 MW, progresa en Ortigal, en el municipio de Florida, donde se colocan los pilotes de las mesas y laboran en la cimentación de las bases de los contenedores.

Personal de varias empresas y de otras dependencias han apoyado en el movimiento de tierra, la fundición de las bases de cuatro plataformas donde irán las estructuras de los contenedores, e iniciaron la cerca perimetral.

La Empresa Eléctrica de Camagüey contempla dentro de sus planes un emplazamiento de 5 MW, en el municipio de Guáimaro, localizado al este de la cabecera provincial agramontina, con 1 MW de acumulación de energía.

De igual manera forman parte de las aspiraciones la conclusión del parque fotovoltaico de la zona de Lesca, de 2.2 MW, perteneciente a otro programa de 100 MW, de tecnología china.

Más adelante se prevé, de conjunto con la Unión Nacional Eléctrica, la edificación de otras tres centrales solares fotovoltaicas, en las afueras de la urbe capital, afirmó González Rodríguez.

Las inversiones del sector en el año 2025 abarcaron a su vez el polo turístico de Cayo Cruz, en desarrollo al norte del municipio de Esmeralda, y en polos productivos de la provincia que requieren de riego, así como infraestructuras para la obtención de alimentos.

En medio del complejo panorama, motivado por el déficit de capacidad en las termoeléctricas de la nación caribeña, y las limitaciones de combustible que utilizan los equipos de la generación distribuida, prosiguen proyectos similares que si bien no resolverán todos los problemas existentes, significarán un aporte ante la escasa producción nacional de electricidad, que depende en gran medida del procesamiento de combustibles.

La expansión del uso de las fuentes renovables, sin dudas, constituyen una vía certera, a fin de sortear la situación, pues proveen energías limpias, libres de costo, y favorecen disminuir la contaminación del medio ambiente.

De ahí las disímiles iniciativas en marcha a lo largo y ancho de Cuba, y en Camagüey, encaminadas al cambio de matriz energética que implica el ahorro de financiamiento empleado en la compra de combustible. (Fuente: ACN)