Camagüey: Aportan al SEN dos parques fotovoltaicos de 21.8 MW (+ Fotos)

Camagüey.- Tras la conexión al sistema electroenergético nacional (SEN) del parque fotovoltaico La Cívica, el segundo de 21.8 megavatios (MW) de capacidad de generación construido en el territorio, la provincia de Camagüey posee dos emplazamientos de este tipo, los cuales aportan unos 140 MW por hora como promedio, durante el horario del día en que ocurre la mayor radiación solar.

La primera central fotovoltaica, también de 21.8 MW, inaugurada en la localidad de Luaces, en el sureño municipio de Vertientes, y la de reciente incorporación, a finales de marzo último, presentan un funcionamiento favorable; cada uno entrega al sistema más de 70 MW por hora (MW/h), en el lapso comprendido entre las 11:00 a. m. y las 2:00 p. m.

Juan Carlos Lacaba Jofre, director de la Unidad Empresarial de Base Fuentes Renovables de Energía, aseveró a la Agencia Cubana de Noticias que si bien los parques no resuelven todos los problemas existentes hoy, ante la escasez de combustibles y la insuficiente capacidad de generación del SEN, se suma a los esfuerzos del país de avanzar en el aprovechamiento de la energía que provee el sol.

La Empresa Eléctrica de Camagüey, agregó el directivo, prosigue hoy el programa asignado, a través del montaje del tercer parque fotovoltaico, de 21.8 MW, de tecnología china, ubicado en la zona de Ortigal, en el municipio de Florida, y además ejecuta otro en Guáimaro, al este de la ciudad cabecera provincial, de cinco MW de capacidad, que tendrá un MW de acumulación.

Encargada de la explotación y mantenimiento de los nuevos centros fotovoltaicos en construcción y el desarrollo de inversiones, la UEB Fuentes Renovables de Energía, la cual retomó sus funciones el primero de enero del 2026, tiene que ver directamente con la instalación de sistemas de dos kilowatts, para asegurar servicios básicos ante los apagones y posibles caídas del SEN, en policlínicos, bancos, funerarias, hogares maternos, de ancianos, y otras instituciones.

Por estos días, en la provincia camagüeyana comienza asimismo el montaje de equipamientos similares en viviendas de 164 campesinos residentes en zonas aisladas, puntualizó Lacaba Jofre.

Entre las perspectivas de la entidad eléctrica en el extenso territorio se encuentra la terminación del parque fotovoltaico localizado en Lesca, al norte de esta urbe, de 2,2 MW, perteneciente a otro programa de 100 MW, de tecnología de la República Popular China.

Según confirmó en anteriores declaraciones a la ACN, Rolando González Rodríguez, director de inversiones de la Empresa Eléctrica de Camagüey, la Unión Nacional Eléctrica, prevé, posteriormente, la edificación de otros tres parques fotovoltaicos, en las afueras de la localidad capital agramontina.

Por: Jorge Luis Moreira Massagué | Fotos: Rodolfo Blanco Cué | ACN