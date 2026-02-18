Aniversario 50 del único título de serie nacional de un equipo camagüeyano

Camagüey- Cincuenta años han pasado del único título de un equipo representativo de Camagüey en las series nacionales de béisbol.

Algunos de los protagonistas de la hazaña acudieron a un homenaje que le rindió la dirección provincial de los deportes, de conjunto con glorias del pasatiempo nacional.

Fue un encuentro del pasado y del presente en una de las locaciones que recoge parte de las historias que han labrado los peloteros, cerca del lugar donde en 1 976 acontecieron juegos decisivos, como aquel contra Forestales, donde el capitán de la novena Felipe Sarduy pegó un cuadrangular decisivo para la victoria de los suyos, que habían lucido bien con el desaparecido Omar Carrero desde el montículo.

Fue un momento de hecho curiosos como la racha de cuadrangulares de un joven Reynaldo Fernández o los relevos de Reiniero Oramas. Los que ya no están, recibieron también su homenaje y perduran en la memoria de los amantes del pasatiempo nacional en estas tierras.

Luego de presentaciones e intercambios, quedó plasmada una placa conmemorativa por el aniversario, 60 de la inauguración del estadio Cándido González y el 50 del título nacional.