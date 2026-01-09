Analiza Cámara de Comercio de Camagüey y Ciego de Ávila resultados del año 2025

Camagüey- En el Centro de Convenciones Santa Cecilia se realizó Asamblea de Balance de la Cámara de Comercio de Asociados de Camagüey y Ciego de Ávila, donde se discutieron los logros y desafíos del año 2025. Este encuentro reunió a representantes de diversas entidades comerciales, quienes analizaron el desempeño del sector y establecieron acuerdos clave para el futuro.

Durante la asamblea, se abordaron los resultados en materia de exportaciones, destacando cómo se manejaron los procesos a lo largo del año. Los participantes coincidieron en que, a pesar de las dificultades económicas, se lograron avances significativos en la comercialización de productos, especialmente en la exportación de carbón, un rubro vital para la economía local.

Uno de los puntos centrales del debate fue la necesidad de una capacitación eficiente para los especialistas que laboran en las diferentes entidades. Los asistentes enfatizaron que contar con personal bien preparado es fundamental para optimizar procesos y mejorar la competitividad en el mercado internacional.

La asamblea concluyó con un llamado a la unidad y colaboración entre los asociados, así como a la implementación de las medidas acordadas para enfrentar los retos futuros. La Cámara de Comercio reafirmó su compromiso con el desarrollo económico y el fortalecimiento del tejido empresarial en Camagüey y Ciego de Ávila.