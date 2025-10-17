Alerta ante las ilegalidades y tráfico de drogas sector del turismo en Camagüey (+ audio)

Camagüey- Como parte de las acciones realizadas en Camagüey para evitar el consumo de drogas y las ilegalidades relacionadas con el tráfico de estas tuvo lugar en el Hotel «Puerto Príncipe» de la ciudad cabecera un intercambio con trabajadores del turismo.

En el evento se impartió un Taller Antidrogas en donde se dieron a conocer las variedades de drogas que actualmente circulan y sus compuestos. Además fueron debatidas los diferentes modos en los que operan los traficantes en los lugares recreativos, metodología que contribuye para facilitar su detección y control.

El Mayor Ángel Carballo Espinosa, especialista en droga, explicó a la Redacción Digital de Televisión Camagüey que el seguimiento a este tema es es fundamental para la protección de la sociedad.

El sector del turismo actualmente es un eslabón fundamental en la detección de casos de drogadicción y venta de sustancias ilícitas por lo que este tipo de encuentros son el escenario perfecto para conocer diferentes casos y garantizar herramientas para frenar esta problemática que está latente fundamentalmente en el grupo etario de adolescentes y jóvenes.