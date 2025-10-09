Acogerá Camagüey Acto Nacional por el Día de la Mujer Rural

Camagüey- Esta provincia conquistó la sede nacional de las celebraciones por el Día de la Mujer Rural, que se conmemora cada año el 15 de octubre.

Regla Grisel Frómeta, presidenta de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en el territorio, refirió que ello fue posible por los resultados alcanzados en varios frentes.

Mencionó el crecimiento de mujeres asociadas a la organización, el trabajo de las brigadas conjuntas de la Federación de Mujeres Cubanas y la ANAP, y la ubicación en cargos de dirección, entre otros logros.

Precisó que el encuentro tendrá lugar en el municipio cabecera, específicamente en la comunidad de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Jesús Suárez Gayol.

En el acto provincial por el Día de la Mujer Rural en Camagüey se declararán Centro 65 Aniversario de la ANAP cooperativas y campesinos destacados.(Texto: Rodolfo Medina Hechavarría/Radio Camagüey) (Foto: Internet)