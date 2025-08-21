Aceptan en Florida el cambio de objeto social de La Reina

Florida- El Proyecto de Desarrollo Local conocido como La Reina, en Florida, solicitó al Consejo de la Administración del municipio modificar su objeto social en el propósito de incrementar las producciones y ofertas que contribuyan a satisfacer las demandas alimenticias de la población.

Concebido inicialmente para el procesamiento de frutas y vegetales, a través de la Minindustria de igual nombre ubicada en el Consejo Popular de Argentina, el déficit de recursos y materias primas paralizó la construcción y actividad de la fábrica incluida en el proyecto, y obliga a los socios a buscar alternativas de sostenibilidad para ese emprendimiento.

Entre los nuevos conceptos de trabajo aprobados para La Reina se incluyen la fabricación y comercialización mayorista y minorista de producciones varias derivadas de frutas y vegetales, viandas, granos, hortalizas y harina de trigo, junto a otras con base en la producción pesquera, que incluye embutidos, picadillos, ahumados y sardinas, así como procesados de carne de res, pollo y cerdo en comidas criollas.

En lo adelante el Proyecto de Desarrollo Local Minindustria La Reina en el municipio de Florida podrá dedicarse, asimismo, a la venta minorista de alimentos importados o de tránsito nacional, y tendrán la posibilidad de elaborar piensos con destino al consumo animal con los desechos de las producciones ejecutadas por la entidad.

La luz verde otorgada por el Consejo de la Administración para el cambio de objeto social del referido actor económico se fundamenta en la necesidad de obtener mejores resultados en la oferta y los ingresos para el territorio, regular precios, corregir distorsiones y reimpulsar la economía floridana.