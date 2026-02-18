Accidente masivo en Guáimaro (+ Actualización)

Guáimaro- Sobre las 7:00 de la noche de este martes ocurrió un accidente masivo de tránsito en las cercanías de Cascorro, en el lugar conocido como La Chusmita.

El hecho involucra al Medibus de Guáimaro, el cual impactó con otro vehículo.

Los lesionados recibieron los primeros auxilios en el policlínico de Cascorro.

Obstetras, cirujanos, radiólogos, intensivistas, especialistas de Medicina Interna, de Ortopedia y Traumatología y del banco de sangre, así como directivos de Salud Pública en el territorio, se encuentran en el hospital regional Armando Enrique Cardoso, para evaluar la condición de los lesionados y ofrecer la asistencia necesaria.

Al lugar del accidente acudieron los principales dirigentes locales, mientras las autoridades competentes del Ministerio del Interior (Minint) investigan las causas del suceso.

Hasta el momento no se reportan fallecidos.

( Tomado de Radio Guáimaro)