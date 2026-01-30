Abogan por lograr crecimiento en el programa de la vivienda en Camagüey

Camagüey- Lograr la gradual recuperación del programa de construcción de viviendas y revertir el deterioro del fondo habitacional destacan entre las prioridades de las estrategias de gobierno que hoy se enfocan en dar respuesta a una problemática tan sensible para la población.

En los últimos años, la edificación de nuevas viviendas ha estado marcada por limitaciones de recursos, déficit de fuerza calificada a pie de obra y falta de técnicos en las direcciones municipales de la vivienda, y demoras en los trámites que solicita la población, como son la solicitud de licencia de obras y el acceso a la condición de habitable una vez concluida la etapa constructiva de los inmuebles.

En respuesta a las indicaciones del gobierno central, en Camagüey se trabaja para reorganizar el programa de la vivienda que, en el plan fijado para 2026, debe concluir 128 viviendas por el plan estatal, 229 casas subsidiadas por el presupuesto del Estado para personas de bajos ingresos económicos y 244 mediante la modalidad de esfuerzo propio.

En diálogo con directivos de la vivienda y las empresas constructoras del territorio, el coordinador de programas y objetivos del gobierno provincial, Jesús Alonso, informó que se estableció un cronograma para lograr mayor avance de las obras, para lo cual resulta determinante, afirmó, el chequeo de los permisos y la aprobación de los permisos para iniciar las acciones constructivas con la preparación técnica requerida y en el plazo acordado.

Durante el año en curso se trabajará esencialmente en la rehabilitación, conservación y nuevas obras a partir de los presupuestos aprobados en los 13 municipios; se dará prioridad a los inmuebles que se encuentran en terminación y dependen de un mínimo de recursos

Por otra parte, se incluye en el plan para continuar con el inicio y desarrollo de nuevas viviendas, la eliminación de pisos de tierra y la atención al programa materno-infantil. Se informó que, para lograr el necesario despegue en la construcción de viviendas, Camagüey debe buscar alternativas para aumentar la producción local de materiales de construcción, agilizar la adaptación de locales para viviendas y edificios multifamiliares, así como incorporar la construcción de módulos habitacionales a partir de contenedores marítimos.

El programa constructivo del año también dará respuesta a las viviendas afectadas por fenómenos meteorológicos, y otros organismos para un total de 671 viviendas.