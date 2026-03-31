38 años de creación: un espacio para el arte útil y el trabajo en vivo

Camagüey- En cada obra late un mensaje, una visión personal que el creador transmite a través de materiales, formas y técnicas. Echo a andar en la galería Midas, ubicada en la sede de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA) en Camagüey, un nuevo salón de expo‑venta se erige como el escenario perfecto para que estos diálogos entre arte y público cobren vida. Este espacio, concebido tanto para la exhibición como para la comercialización, abre sus puertas a todas aquellas personas que deseen sumergirse en el universo de la creación artesanal, donde cada pieza cuenta una historia y cada autor imprime su sello inconfundible.

La muestra que acoge la galería Midas se distingue por su diversidad disciplinar. Está integrada por piezas de cerámica, orfebrería, miscelánea y textil, lo que permite un recorrido amplio por distintas ramas del oficio. La variedad de técnicas y estilos presentes evidencia la riqueza creativa de los expositores: desde la tradición alfarera hasta las exploraciones contemporáneas en metal y fibras, cada obra refleja el dominio de un saber hacer que se transmite y se reinventa. Quien recorra la exposición encontrará desde objetos de uso cotidiano hasta propuestas más conceptuales, todas unidas por la excelencia y el respeto por los materiales.

Pero el salón de expo‑venta no se limita a ser un escaparate de piezas terminadas. Una de sus principales riquezas radica en la oportunidad que brinda al público de apreciar el trabajo en vivo, un ejercicio de transparencia y conexión directa con el proceso creativo. Los asistentes pueden conversar con los artesanos, conocer las técnicas que emplean y comprender el cuidado que exige cada creación. De esta manera, el espacio promueve activamente el uso y la comercialización de objetos útiles y visualmente atractivos, fomentando una cultura de valoración hacia el diseño, la funcionalidad y la estética hechos a mano.

Todo este entramado creativo se sostiene en la labor constante de la filial camagüeyana de la ACAA, que durante 38 años se ha dedicado a la formación y al desarrollo creativo de sus integrantes. Su trayectoria es testimonio del compromiso con el fomento de las artes aplicadas y el acompañamiento a nuevas generaciones de artesanos. El salón de expo‑venta, en este contexto, se convierte en un estímulo directo al quehacer de quienes saben unir arte, utilidad y oficio, consolidándose como una cita imprescindible para el reconocimiento del talento local y para el fortalecimiento de una comunidad que sigue haciendo de la creación un puente entre la tradición y el presente.