«Unidos por lo único», Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer

Todos hemos oído hablar de cáncer, y la mayoría de nosotros, conocemos directamente a personas con esta enfermedad que causa tanto temor. Aproximadamente se estima que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer en algún momento de su vida. Cada año se diagnostican en el mundo más de 14 millones de casos nuevos y la enfermedad provoca 9,6 millones de muertes al año.

La campaña por el Día Mundial del Cáncer correspondiente a 2026, iniciada el pasado año bajo el lema “Unidos por lo único”, pone a las personas en el centro de la atención. El mensaje recuerda que, aunque el cáncer afecta a millones de vidas de múltiples maneras, no define a quienes lo padecen. Cada experiencia es única, y solo desde una mirada más humana e inclusiva será posible reescribir el futuro de la atención oncológica, colocando en primer plano las necesidades de las personas y las comunidades.

El lema “Unidos por lo Único” encuentra un eco especial en Cuba, donde la atención oncológica se caracteriza por su enfoque personalizado y humanizado. El sistema de salud cubano, a pesar de las serias limitaciones que impone el bloqueo norteamericano a la Isla, no solo ofrece tratamientos avanzados, como radioterapia, quimioterapia y cirugía, sino que también prioriza el bienestar emocional y social de los pacientes.

Cuba cuenta con una red de centros oncológicos equipados con tecnología de punta, muchos de los cuales han sido desarrollados por la industria biotecnológica nacional. El hospital Oncológico María Curie es ejemplo de consagración en la búsqueda de alternativas para garantizar esperanza de vida a los pacientes.

La búsqueda de fármacos eficaces contra diversas variantes del cáncer, que constituye la segunda causa de muerte en Cuba, centra los esfuerzos de las entidades investigativas integradas en el polo científico de la isla. De la centena de productos biofarmaceúticos desarrollados hoy por el grupo empresarial BioCubaFarma, casi un tercio está asociado al área de la oncología. Sin dudas, una de las drogas que más descuella, y considerada como un medicamento potencialmente primero en su clase, es la vacuna CIMAvax-EGF, empleada contra el cáncer de pulmón y gestada en el Centro de Inmunología Molecular de Cuba.

También se trabaja en investigaciones en torno a la Muteína IL DOS NO– alfa, también del Centro de Inmunología Molecular, ideado para la lucha contra los tumores sólidos. Igual de prometedor que los anteriores es Savax y Heberferón, ambos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Cuba acomete otras muchas investigaciones, cuyos objetivos estriban, únicamente, en mejorar la esperanza de vida de los pacientes aquejados por el cáncer.

La estrategia cubana se basa en tres pilares fundamentales: la prevención, la detección temprana y el tratamiento integral, todo ello respaldado por un enfoque educativo y comunitario.

El Minsap, en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), ha implementado campañas educativas que promueven estilos de vida saludables. Estas iniciativas buscan reducir los factores de riesgo asociados al cáncer, como el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la obesidad y la exposición a carcinógenos ambientales.

El diagnóstico precoz es otro de los logros destacados del sistema de salud cubano. A través de programas de pesquisa activa, se han implementado estrategias para detectar el cáncer en sus etapas iniciales, cuando las posibilidades de curación son mayores. Por ejemplo, el Programa Nacional de Control del Cáncer incluye la realización de mamografías, pruebas de citología vaginal y exámenes de próstata, entre otros.

La OMS ha reconocido a Cuba por su capacidad para integrar la atención primaria de salud en la lucha contra el cáncer. Los médicos y enfermeras de familia desempeñan un papel crucial en la identificación temprana de síntomas y en la derivación oportuna de pacientes a centros especializados. Este enfoque ha permitido que muchos cubanos accedan a tratamientos en fases iniciales de la enfermedad, mejorando significativamente su pronóstico.