15 de agosto de 2025
Noticias aleatorias

Televisión Camagüey, Cuba

Canal provincial comunitario de Televisión en Camagüey, Cuba

Sector de Cultura en Camagüey, Vanguardia Nacional en el movimiento emulativo Cultura en Revolución

Maday Cala Tabarcia01 minutos

Camagüey- Con un emotivo acto en conmemoración al Aniversario 99 del natalicio de Fidel Castro Ruz, el sector de la cultura dió a conocer su reciente condición como Provincia de Vanguardia Nacional, mérito que demuestra el arduo trabajo de las instituciones culturales del territorio para salvaguardar y promover el arte camagüeyano.

En el encuentro fueron reconocidos 25 centros por su quehacer cultural en la región. Al respecto Leonardo Calderón Castro, Secretario Sindicato de la Cultura en Camagüey comentó sus impresiones.

Armando Pérez Padrón, Presidente de la UNEAC en Camagüey, expresó la necesidad de preservar muestra identidad y valores culturales como cimientos de la nación.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas