Cuba tiene un trabajo sostenido en la búsqueda de una respuesta integral al VIH, y la conciencia sobre la necesidad de visibilizar y trabajar con las desigualdades y brechas existentes en este ámbito.

En el país más de 35 mil 300 personas viven con VIH, aunque la cifra anual de personas diagnosticadas disminuyó en MIL 7 08 y el número de fallecimientos anuales a 114, 39 por ciento menos.

Entre tanto, el país busca alcanzar un 95 por ciento en la cobertura de diagnóstico y tratamiento antirretroviral, expandir la profilaxis y la prevención combinada hasta cubrir poblaciones clave, así como reducir las desigualdades y eliminar el estigma social sobre estos pacientes.

El país exhibe indicadores favorables en cuanto a la mujer y mantiene la condición ganada en DOS MIL 15 que certifica la eliminación de transmisión materno-infantil de este virus.

La Estrategia que implementa Cuba para hacer frente a ese flagelo se basa en la prevención social y pone a las personas que viven con VIH/SIDA en el centro de atención… Con UNA mirada multidisciplinaria, toma en cuenta la experiencia de una amplia gama de saberes y todo lo que se puede aportar desde la ciencia y la innovación.

Con el objetivo de reducir la incidencia del VIH en poblaciones claves, Cuba introdujo la profilaxis preexposición (PrEP) en DOS MIL 19 y marcó el inicio de la disponibilidad gratuita de la PrEP en el sistema de salud cubano…

La implementación de la PrEP en el país refleja un compromiso continuo con la prevención del VIH y la promoción de la salud sexual. A través de políticas públicas, acceso gratuito a tratamientos y campañas de sensibilización, el país avanza hacia la reducción de nuevas infecciones y la eliminación del estigma asociado al VIH.

En la actualidad, en todo el mundo hay alrededor de 40,8 millones de personas que viven con VIH, lo cual significa un 27 por ciento más con relación a 2010, y cada año son reportados unos 1,3 millones de casos.

Este primero de diciembre, Día Mundial de Respuesta al VIH/Sida, súmese a los promueven la toma de conciencia sobre esa enfermedad…Aun cuando Cuba registra bajas tasas de prevalencia, es imprescindible continuar la promoción de la salud sexual en escuelas, policlínicos y espacios donde se concentren adolescentes y jóvenes…