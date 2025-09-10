Unión Eléctrica reporta nueva caída total del Sistema Eléctrico Nacional

La Dirección General de Educación en Villa Clara ha confirmado la continuidad del proceso docente educativo en la provincia, a pesar de la interrupción del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Yamilet Herrera, Directora General de Educación, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que se han tomado medidas para garantizar la vitalidad y el funcionamiento de los centros educativos.

«Se mantiene el proceso docente educativo hasta este momento,» declaró Herrera. «Los centros internos tienen todas las condiciones creadas para garantizar la vitalidad, así como el alumbrado por vías alternativas.»

Además, se han reforzado los centros con los consejos de dirección a nivel municipal y provincial. «Estamos en constante comunicación con cada uno de nuestros centros y con las principales autoridades del Partido y el Gobierno de la provincia,» añadió Herrera.

La Directora General de Educación puntualizó que este escenario podría variar según la evolución de la situación energética. Se asegura la adaptación a cualquier cambio, priorizando la protección de los estudiantes y el personal docente.