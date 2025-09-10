Unión Eléctrica reporta nueva caída total del Sistema Eléctrico Nacional

La Unión Eléctrica informó a través de sus redes sociales que a las 9:14 am de este miércoles se produjo una caída total del Sistema Eléctrico Nacional.
Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas dio a conocer que la desconexión que puede estar asociada a una salida inesperada de la CTE Guiteras, “no obstante se investigan las causas. Ya comenzó el proceso de restablecimiento”.
12:12 – Información de la Dirección General de Educación en Villa Clara
La Dirección General de Educación en Villa Clara ha confirmado la continuidad del proceso docente educativo en la provincia, a pesar de la interrupción del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).
Yamilet Herrera, Directora General de Educación, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que se han tomado medidas para garantizar la vitalidad y el funcionamiento de los centros educativos.
«Se mantiene el proceso docente educativo hasta este momento,» declaró Herrera. «Los centros internos tienen todas las condiciones creadas para garantizar la vitalidad, así como el alumbrado por vías alternativas.»
Además, se han reforzado los centros con los consejos de dirección a nivel municipal y provincial. «Estamos en constante comunicación con cada uno de nuestros centros y con las principales autoridades del Partido y el Gobierno de la provincia,» añadió Herrera.
La Directora General de Educación puntualizó que este escenario podría variar según la evolución de la situación energética. Se asegura la adaptación a cualquier cambio, priorizando la protección de los estudiantes y el personal docente.
11:55 – Ya están conformados microsistemas eléctricos
El Ministerio de Energía y Minas informó que ya están conformados microsistemas eléctricos, que dan servicio a objetivos vitales en la mayoría del territorio nacional.
11:48 – La Guiteras está lista para el arranque
Desde la CTE Antonio Guiteras de Matanzas nos informa Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del PCC en el territorio, que ya se solucionó la señal falsa en la automática que provocó la salida de la central.
Desde el puesto de dirección aseguran estar listos para iniciar el arranque de la planta en cuanto llegue la energía.
A las 9:14 am de hoy se reportó una caída total del SEN, luego de que una señal falsa de vapor sobrecalentado provocara la salida del bloque térmico yumurino.
En estos momentos se trabaja en varios territorios en la conformación de microsistemas para avanzar, en el menor tiempo posible, en el restablecimiento del sistema.
11:07 – Marrero Cruz: El país cuenta con una estrategia para enfrentar la actual contingencia energética
El Primer Ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, aseguró que el país cuenta con una estrategia bien definida para enfrentar la actual contingencia energética y con la profesionalidad de los trabajadores de la Unión Eléctrica. Subrayó que estos factores permitirán avanzar, en el menor tiempo posible, en el restablecimiento del sistema, y reiteró que la población será informada de manera permanente sobre el desarrollo de este proceso.
Cubadebate