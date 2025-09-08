La columna del lunes: Camagüey con el pie derecho ante Guantánamo

A los registros se fue a el primer enfrentamiento particular de la 64ª Serie Nacional de Béisbol de primera categoría en el país.

Para los Toros de Camagüey, la actividad comenzó en el estadio Cándido González con una presencia de público parecida a lo acostumbrado.

Las sorpresas fueron para bien, en el sentido de una batería que logró responder ante un fatídico primer episodio. El bateador designado Reinaldo Almanza se llevó toda la atención, debido a que concluyó el partido con dos imparables en dos turnos, siendo, los mismos, cuadrangulares y haciendo historia al convertirse en el primer debutante en lograr esta estadística.

Otro que destacó sin sorpresas fue el abridor José Ramón Rodríguez. Completó su primera salida de calidad al permitir dos carreras limpias en seis entradas y retiró a ocho visitantes por la vía de los strikes.



El miércoles, la lluvia no dejó el desarrollo del segundo juego y sería doble la jornada del jueves. A primera hora, el equipo local logró su segunda victoria con una remontada en la sexta entrada. Lo curioso del partido, más allá de la tarde perfecta de Yordanis Samón —de 2-2—, fue Rafael Álvarez, quien vino de emergente y pegó cuadrangular.



Los indios lograrían en su primer triunfo en el campeonato en el desenlace de la jornada tras forzar a una octava entrada un empate y fabricar la carrera que puso la diferencia.



Llama a la atención que fue el jueves el día de los emergentes jonroneros, pues Yobel Pérez pegó su primero también viniendo desde la banca.



El sábado, ya jugando por regla como visitante, el equipo dirigido por Vicyohandri Odelín maltrató al cuerpo de lanzadores rival y concluyó en seis entradas un partido detenido por descargas eléctricas y lluvia.

Más allá de la información que va a los papeles, pudiera llegar la conclusión de que la defensa estuvo exacta y dentro de ella destacó Alexander Ayala en su regreso al campo corto con una doble jugada en un lance complicado que puso fin a un momento positivo de la ofensiva de los del Guaso.



En el partido de la despedida, la batería Camagüey poco pudo hacer ante el revista Yoel Tejeda en poco más de cinco entradas. La ofensiva visitante maltrató a los lanzadores jóvenes que asumieron la tarea, aprovechando muy bien el descontrol en momentos claves.



Para los especialistas que ven en los Indios de Guantánamo un equipo sólido con opciones claras de clasificación a la postemporada, el resultado para Camagüey es más que positivo.

Salir con el pie derecho en casa se perfila como una tarea cumplida, teniendo en cuenta que el próximo rival será Granma, que, a pesar de tener un resultado poco convincente en su visita a Holguín, es conocido por ser un conjunto superior al de los del extremo oriente del país.

El desempeño del novato de 34 años, Reinaldo Almansa Rodríguez le permitió aparecer en la lista de candidatos a jugador más valioso de la primera semana.

Para el compromiso ante los Alazanes llegará al cuerpo de lanzadores de los Toros el zurdo Dariel Góngora, luego de su regreso al país.