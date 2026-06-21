Hidrografía: la ciencia que sostiene la vida en los mares

Los océanos, mares y ríos guardan información vital para la navegación, la protección ambiental y el desarrollo económico de los países. Cada 21 de junio se celebra el Día Mundial de la Hidrografía, una oportunidad para reconocer la labor de quienes estudian y cartografían las aguas del planeta

Aunque para muchos su labor transcurre lejos del ojo público, los especialistas en hidrografía cumplen una función esencial para la seguridad de la navegación, la protección de los ecosistemas marinos y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Sus investigaciones permiten conocer la profundidad de las aguas, las características de los fondos marinos y las transformaciones de las costas, datos imprescindibles para el transporte marítimo, la pesca, la investigación científica y la prevención de riesgos asociados a fenómenos naturales.

Para Cuba, nación rodeada por más de cinco mil kilómetros de costas, la hidrografía constituye una herramienta estratégica. Los estudios realizados en aguas cubanas contribuyen a la seguridad de las rutas marítimas, al desarrollo portuario y a la protección de valiosos ecosistemas costeros.

En un planeta donde más del setenta por ciento de la superficie está cubierta por agua, el Día Mundial de la Hidrografía —celebrado cada 21 de junio— invita a reflexionar sobre la necesidad de conocer, cuidar y aprovechar de manera responsable uno de los recursos más valiosos para la vida.