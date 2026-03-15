Familiares de Yariel Rodríguez y el proceso del equipo Cuba

La familia de Yariel Rodríguez Yordy buscó de disímiles maneras la posibilidad de ser testigo de cada una de las actuaciones del equipo cubano en el VI Clásico Mundial de Béisbol.

Mayores valores simbólicos tuvo enfrentamiento ante Canadá —un país al cual pertenece la franquicia con la que debutó en el máximo nivel de la pelota a nivel mundial—, la cual enfrentó en el cierre de la fase de grupos.

Como cualesquiera de los cubanos amantes del pasatiempo nacional, sufrieron por el desempeño negativo en el juego y el descalabro, donde se vio involucrado el ‘gallero de San Serapio’ que no contó con el respaldo de sus compañeros a la defensa.

Actuación de Yariel Rodríguez frente a Canadá: 1.2 entradas, 3 imparables, 4 carreras, 1 limpia, 1 cuadrangular, 3 ponches, 44 lanzamientos (30 buenos, 14 malos y uno desviado). Velocidad máxima: 98 sinker, 96 cuatro costuras, 89 splitter y 88 slider. #Cuba #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/jNfgoxN6KN — Roberto Carlos Serrano (@rcserrano97) March 11, 2026

Así lo confirma su padre Ariel Rodríguez, quien significa también su labor en tres partidos de relevo.

“Lo vi bastante bien a pesar de las circunstancias con la que juegan allá; buena velocidad, control en los lanzamientos, bien la forma física. Defendiendo la bandera de nosotros [los cubanos], hizo lo que le correspondía”.

Es quizás Yariel Rodríguez el jugador llamativo en la plantilla tras su regreso al equipo nacional, siendo uno de los pocos en ver acción durante la temporada 2025 de las ligas mayores.

“Está enfocado en su trabajo; pienso que esté fuera del róster de cuarenta de los “Blue Jays”, no por mucho tiempo”.

Por ahora, al lanzador derecho está a la espera para superar obstáculos en el empeño de establecerse en el béisbol de primer nivel en el planeta para el 2026.

“La trayectoria de Yariel ha sido de muchos sacrificios, desde que era pequeño. Se graduó en albañilería, solo pasó un curso en la escuela de iniciación deportiva Cerro Pelado y cerró una categoría. Para los juveniles se incorporó a entrenar con el exlanzador Teófilo Pérez. Otro que lo apoyó fue Rolando Hernández, le dio su confianza y no lo defraudó”.

De los rumores se hizo realidad el propósito de retornar a jugar con Cuba un jugador que estuvo a punto de convertirse en el primer jugador nacido en Camagüey con participación una Serie Mundial, casi treinta años después de que lo hiciera Anastasio ‘Tany’ Pérez, sueño que le fue impedido por la directiva de Toronto al sacarlo de la plantilla tras un desempeño desfavorable en las series divisionales y de campeonato.

Tras abandonar su contrato con los Dragones de Chunichi en 2023, obtuvo un contrato con los Azulejos y la confianza para convertirse en una súper estrella.

Sus familiares continúan residiendo en Camagüey y tienen la oportunidad de acompañarle en momentos claves, como el de su estreno en las ligas mayores en la temporada del 2024.