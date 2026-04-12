Bosque Fósil de Najasa: Un viaje al pasado en Camagüey

Camagüey- En el municipio de Najasa, al sureste de Camagüey, se encuentra uno de los tesoros paleontológicos más valiosos de Cuba: un bosque fósil que alberga aproximadamente 49 especies florísticas petrificadas. Los troncos convertidos en roca son testigos mudos de procesos geológicos ocurridos hace millones de años, cuando la materia orgánica fue sustituida por minerales, conservando la forma original de los árboles.

Desde 2005, este sitio está reconocido como Monumento Nacional y declarado Elemento Natural Destacado dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, lo que subraya su importancia para la conservación del patrimonio natural cubano.

Uno de los yacimientos más conocidos es el de Santa Rosa, situado a unos 6 km de la entrada del Área Protegida Sierra del Chorrillo (La Belén) y a 79 km de la ciudad de Camagüey. En este lugar, la erosión ha dejado al descubierto secciones de troncos y raíces, permitiendo observar con claridad la estructura fósil.

El Bosque Fósil de Najasa es considerado el mejor conservado de los cuatro conjuntos arbóreos fósiles existentes en Cuba, lo que le otorga un valor científico excepcional. Su estudio aporta información clave sobre la flora que existía en la región en épocas remotas y sobre los cambios climáticos que influyeron en su petrificación.

Más allá de su atractivo natural, este sitio se perfila como un recurso para la investigación y el geoturismo. Proyectos recientes han propuesto la creación de un sendero paleobotánico en la Sierra de Najasa, con el fin de divulgar su importancia y fomentar su conservación para las futuras generaciones.