El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes afirmó que las instituciones castigarán a "todos los responsables". "Las instituciones no están hechas solo de mármol y sillas. Están hechas de gente, de coraje, de cumplimiento de la ley. Que no crean esos terroristas que hasta el domingo cometieron motines y crímenes, y que ahora se quejan de que están en la cárcel queriendo que la prisión sea un campamento de verano ", continuó.

