Es un error pensar —alertaron otras voces— que las ciencias con las cuales podemos explicarnos el funcionamiento del mundo, no hagan falta si hablamos de arte. Las Ciencias Básicas están en cada acto de la existencia y hacen falta para emprender cualquier tarea. ¿Qué sería de un pintor o de un músico, por ejemplo, sin conocimientos de Matemática? De ahí la importancia, como se dijo en el encuentro, de usar incluso métodos no formales de la educación para que las personas se acerquen por sí mismas a los conocimientos más elementales.

